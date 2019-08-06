Взрывы на военном складе в Красноярском крае прекратились

Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка прекратились. Об этом журналистам 6 августа сообщил замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», — цитирует замминистра РБК со ссылкой на РИА Новости.

Булгаков вместе с губернатором края Александром Уссом и представителями МЧС и МВД облетел на вертолете Ми-8 охваченную пожаром территорию.

Взрывы на складе в воинской части, расквартированной в 5 км от поселка Каменка Ачинского района, начались днем 5 августа. По данным Минобороны, причиной стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

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По последним данным медиков, в результате происшествия пострадали 12 человек, из них шесть госпитализированы. Источники информагентств сообщали об одном погибшем. По информации СМИ, речь шла о военнослужащем, однако позднее в Минобороны эти данные не подтвердили.

В населенных пунктах, расположенных в пределах 20 км от места взрыва, объявили эвакуацию. По данным МЧС, спасатели вывезли в другие места жителей как минимум четырех поселений. Для них развернули пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и соседних поселках.

В Ачинском районе ввели режим ЧС. Власти региона ограничили движение по федеральной трассе. На месте развернули межведомственный оперативный штаб под руководством краевого губернатора.