Штраф - до пяти тысяч рублей, ответственность - вплоть до уголовной. В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

Закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи, вступил в силу в России 6 августа. Поправки внесли в Кодекс об административных правонарушениях.

Сумма штрафа за отказ предоставить преимущество на дороге автомобилю скорой помощи с включенными мигалками и сиреной составит от 3 до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав составит от трех месяцев до одного года.

Одновременно с этим вступили в силу и изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, который вводят ответственность за помехи работе врачей и проезду машин скорой помощи.

Без наличия уголовного состава нарушителю грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей, но если здоровью пациента при этом будет нанесен тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы, если пациент умрет — до четырех лет.