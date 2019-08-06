«Когда испытывали — не прорвало, а как включили, так сразу». Горячей водой омыло автомобили на Васильевском

Трубу с горячей водой прорвало на улице Кораблестроителей возле дома 38. Об этом вечером 5 августа сообщают очевидцы в соцсетях.

«Когда испытывали — не прорвало, а как включили, так сразу», – жалуются в комментариях пользователи. В «Теплосети» подтвердили, что «в рамках подготовки к новому отопительному сезону обнаружен дефект». На месте работают специалисты, вытекание воды локализуется. В зону дефекта попали несколько автомобилей, на предприятии подчеркнули, что их ответственность застрахована, так что весь ущерб будет возмещен.

Напомним, в июле в Василеостровском районе «испытания тепловых магистралей на плотность и прочность» (как указано на сайте «Теплосети») прошли даже дважды и стали причиной для возникновения нескольких крупных фонтанов. Возле метро «Приморская» впечатляющая струя воды поднималась в небо два раза за неделю — сначала 23 июля, а потом 29-го.