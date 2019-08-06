Американские фондовые рынки упали до минимума с начала года на фоне обострения торговой войны с Китаем. Эксперты опасаются рецессии

Фондовые рынки США пережили максимальное падение с начала года. Эксперты считают, что опасения инвесторов вызваны очередным обострением торговой войны с Китаем.

К вечеру 5 августа индекс S&P 500 упал на 2,98%, Dow Jones Industrial Average — на 2,89%, NASDAQ Composite — на 3,47%. Пострадали котировки крупнейших американских компаний: Apple просела на 5%, IBM — на 4,5%.

Как рассказал Financial Times глава глобального подразделения по ценным бумагам компании PineBridge Investments Аник Сен, в случае дальнейшего обострения конфликта с Китаем «можем и до рецессии договориться — такую озабоченность мы сегодня видим на рынках».

Падение индексов может быть связано и со снижением курса китайского юаня — ранее Дональд Трамп даже заявил, что власти Китая могут манипулировать своей валютой. Это заявление вызвало рост курса евро и падение стоимости нефти.