СМИ: Федеральный перечень учебников для закупки школами могут признать незаконным

В Минюсте РФ заявили, что не считают вступившим в силу приказ министерства просвещения от 28 декабря 2018 года о федеральном перечне учебников. Как пишут 5 августа «Ведомости», об этом говорится в ответе Минюста на запрос коллегии адвокатов «Алруд».

Юристы дейстовали по поручению корпорации «Российский учебник», подтвердил изданию ее вице-президент Андрей Галиев. Это издательство пытается с начала года оспорить законность приказа Минпросвещения и вернуть старый перечень учебников. Отметим, школы могут закупать учебные пособия на бюджетные средств только из этого списка.

Приказ министерства просвещения о перечне учебников должен пройти регистрацию в Минюсте, однако в ведомстве заявили, что им его даже не направляли. При этом в Минпросвещения считают, что такие приказы в регистрации не нуждаются. Представитель ведомства заявил «Ведомостям», что сейчас ведутся консультации с Минюстом для разрешения этой ситуации.

При этом Минюст обратил внимание и на другую юридическую коллизию: Минпросвещения после выделения из министерства образования и науки не прописало полномочия по изданию приказов о федеральном перечне учебников. Таким образом, у ведомства просто нет полномочий на издание этого приказа.

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Напомним, споры о перечне учебников между издателями и профильным министерством (сначала образования и науки, затем просвещения) идут с 2014 года. Тогда список сократили в 2,5 раза. В последний раз перечень утверждали в конце 2018-го, он сократился еще на 20%, в списке остались 986 наименований. Издателей решения чиновников не устроили. На их стороне выступила Генпрокуратура, которая обнаружила коррупционную составляющую в способе формирования списка. Федеральная антимонопольная служба потребовала от Минпросвещения вернуть в перечень многие учебники, исключенные из него в конце прошлого года.

Как говорят в «Российском учебнике», в последнем списке, составленном Минпросвещения, доля издательства «Просвещение» выросла с 35 до 53%, а издательского дома «Российский учебник» (объединяет «Вентану-граф» и «Дрофу») сократилась с 46 до 26%.