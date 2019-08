Самолет задымился при посадке в Испании. Пассажиры публиковали видео из задымленного салона

Из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways пострадали как минимум 10 человек. Как пишет 5 августа El Confidential, лайнер следовал из Лондон в Валенсию (аэропорт Манисес).

Задымление началось, как только самолет коснулся земли, около 20.00 по московскому времени. Его причины пока не установлены. По предварительной информации, трое человек получили легкие отравления дымом, еще около десятка пострадали, когда спускались по авиационным трапам. Пассажиры опубликовали в соцсетях видео из задымленного салона. Они пишут, что кислородные маски не сработали, а экипаж долго не сообщал ничего о происходящем.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC