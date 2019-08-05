Двое петербуржцев погибли в ДТП под Вологдой. Водитель не справился с управлением

В Устюженском районе Вологодской области в дорожной аварии погибли два петербуржца. Об этом 5 августа сообщает районное отделение полиции на своей странице «ВКонтакте».

По данным полицейских, водитель «Хёндэ Акцент» потерял управление на 10 км автодороги Устюжна-Модно. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель и пассажирка, сидевшая на переднем сидении, госпитализированы с ушибами грудной клетки.

Пассажиры, сидевшие сзади, погибли до приезда скорой помощи — это петербуржец 1939 года рождения и петербурженка 1950 года рождения. По информации ГИБДД, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.