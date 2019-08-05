«Давай, в ДТП и ЧП меня». Петербурженка с битой отвоевывала дорогу своему «Лексусу» в том же месте, откуда «Роллс-Ройс» докатился до уголовного дела

Жители Приморского района Петербурга продолжают бороться за тротуар вдоль Комендантского проспекта. На этот раз горожанину чуть не прилетело битой от красотки-танцовщицы. Как она сама рассказала «Фонтанке», во всем виноваты дорожники.

Видео, как и просила его героиня, вечером 5 августа было опубликовано в соцсетях. Девушка в кадре пытается проехать по тротуару, автор записи перегораживает ей дорогу, за что получает от черноволосой дамы обидное «лошара». Из автомобиля она вышла настроенная решительно, грозности добавляла бейсбольная бита в руках. На замечание о езде в неположенном месте она бросила обиженное «там перерыто» и добавила: «Давай, в ДТП и ЧП меня».

Как рассказала «Фонтанке» героиня ролика Елизавета, перед ней по тротуару проехали еще две машины, а пешеход, который снимал видео, на ее сигнал отреагировал криками и демонстрацией неприличных жестов. В итоге он, по словам девушки, замахнулся кулаком на капот автомобиля, чем и вызвал такую реакцию. «Я не знаю, как по-другому можно с мужчинами решать вопросы. Увидел, что девчонка за рулем и можно поиздеваться. Мне стыдно за такое поведение , но я просто растерялась и не знала, как его отогнать от машины. А он все это время смеялся», – добавила водитель.

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Эпизод закончился без рукоприкладства, в отличии от истории недельной давности, когда группа молодых людей на «Роллс-Ройсе» избила и облила перцовым газом пешехода. Ролик, также распространенный в соцсетях, увидел по телевизору председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На кадрах от 5 августа за вишневым «Лексусом» видно еще один автомобиль, судя по всему, проезд в этой части действительно ограничен из-за того, что там «перерыто». Согласно распоряжениям ГАТИ, работы вдоль Комендантского проспекта от площади до Шуваловского проспекта начались 26 июля и закончиться должны с приходом сентября. Схема организации дорожного движения есть в открытом доступе, однако как именно должны двигаться водители, «Фонтанке» разобрать не удалось. Как рассказала Елизавета, она и другие водители ехали согласно знакам возле 17-го дома по Комендантскому проспекту. При повороте со двора автомобилисты упираются в забор и видят указание ехать «только направо».