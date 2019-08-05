Сотруднице ФСИН вменили истязание дочери тапком. На защиту матери встали женщины Красного Села

Струдницу регионального УФСИН из следственного изолятора в Горелово Евгению Иванову СК заподозрил в истязании десятилетней дочки-школьницы. Инициатором преследования стал бывший муж. Его бывшая возлюбленная предполагает, что тот мстит за личную несостоятельность, а вся история может закончиться для ребёнка детским домом.

Как стало известно «Фонтанке», 30 июля Следственный комитет Красносельского района Петербурга вынес постановление о привлечении 36-летней сотрудницы регионального УФСИН Евгении Ивановой к ответственности в рамках уголовного дела по статье «истязание». По версии следствия, она била несовершеннолетнюю дочь тапком и ремнём.

По словам матери, ребёнка она пальцем не трогала. «Это бывший муж так мстит за свои неудачи», – считает она, добавляя, что если суд признаёт её виновной, то дочь с отцом не проживёт и месяца. Мол, тот сдаст её в детский дом.

За женщину готовы поручиться не только жильцы дома в Красном селе, где она живёт. В суд готовы прийти матери с колясками из соседних дворов, где Евгению все знают. Не обошлось без писем в адрес президента Путина и врио Беглова.

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Отец девочки Алексей Кормуш утверждает, что были не только ремень и тапочки, но даже выгулы ребенка голым на морозе. Он хоть и один раз заполнял трудовую книжку, но готов заботиться о дочери и не потерпит воспитания, как в многодетных семьях.

Подробнее читайте в материале на 47news «Заткнуть тапки за ремень. А это уже истязание детей».