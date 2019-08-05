«Зенит» продал Кристиана Нобоа в «Сочи»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа перешел в другую команду. Как сообщает вечером 5 августа пресс-служба сине-бело-голубых, футболист продолжит карьеру в «Сочи».

Детали сделки не разглашаются — помимо того, что это полноценный трансфер, а не аренда.

Нобоа перешёл в «Зенит» 4 июня 2017-го. В составе сине-бело-голубых он провел 22 матча, забил один мяч, сделал шесть результативных передач и стал чемпионом России.

Нобоа стал 12-м игроком, который ушел из «Зенита» этим летом, и шестым зенитовцем, выбравшим для продолжения карьеры «Сочи» (бывшее петербургское «Динамо»).

Ранее команду покинули Эрнани («Парма»), Луиш Нету («Спортинг»), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио (пока без клуба), Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Иван Новосельцев («Сочи»), Дмитрий Полоз («Сочи»), Эльмир Набиуллин («Сочи»), Андрей Мостовой («Сочи»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Егор Бабурин («Ростов»).