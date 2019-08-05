Наотмашь по ОМОНу. Момент нападения фаната «Зенита» на сотрудника Росгвардии увековечила любительская видеокамера

Следственный комитет получил видеодоказательства нападения фаната «Зенита» на сотрудника Росгвардии на матче с «Краснодаром». Стычка из-за курительного пространства одному стоила свободы, а другому — здоровья.

Запись с ударом по лицу росгвардейца получила широкое распространение в соцсетях 5 августа и уже изучена следствием. Из ролика следует, что при попытке ОМОНа отодвинуть фанатов от разобранных металлических ограждений, элементы которых могли использоваться в качестве оружия, мужчина в зеленых пятнистых штанах, полосатых кроссовках и толстовке с размаху нанес удар под забрало. Сотрудник — им оказался замкомандира оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии Петербурга — рухнул как подкошенный. Сослуживцы бросились ему на помощь, и автор удара кувырком по асфальту создал себе фору и сбежал.

Предварительно сообщалось, что сотрудник ОМОНа пострадал из-за брошенного камня.

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Фанат «Зенита» задержан на двое суток в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти». По уточненным данным «Фонтанки», это 25-летний коренной петербуржец. Живет в Красногвардейском районе, не служил. На него зарегистрирован автомобиль «Москвич» 1981 года выпуска.

Российская премьер-лига начала собственное расследование драки ОМОНа и фанатов, семнадцать человек задержаны за нарушение правил поведения на стадионах. Их могут внести в черный список МВД и на пять лет запретить посещение матчей.