Умер автор песен «Снег кружится» и «Идет солдат по городу». Сергею Березину был 81 год

Основатель вокально-инструментального ансамбля «Пламя», композитор Сергей Березин скончался на 82-м году жизни. Об этом в своем Instagram сообщила поэтесса Лариса Рубальская.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», – написала Рубальская.

Сергей Березин прославился как автор песен «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «У солдата выходной» и многих других.

Реклама



Композиции Березина исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, Александр Серов и другие.