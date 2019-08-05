Стоимость крупнейших производителей видеоигр упала из-за высказываний Трампа о насилии

Акции производителей видеоигр Activision Blizzard, Electronic Arts и Take-Two Interactive Software вечером 5 августа подешевели в среднем на 5%. Об этом пишет Bloomberg.

Причиной падения акций стали слова президента США Дональда Трампа. После очередных массовых убийств он осудил «прославление насилия в видеоиграх».

«Мы должны остановить прославление насилия в нашем обществе. Речь идет также об ужасно жестоких видеоиграх, которые сейчас стали обычным явлением», – сказал американский президент.

При этом производители игр отрицают прямую связь между виртуальной реальностью и реальным насилием.

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«Более 165 миллионов американцев наслаждаются видеоиграми, а миллиарды людей играют в видеоигры по всему миру. Тем не менее, в других обществах, где в видеоигры играют так же жадно, не борются с тем уровнем насилия, который мы наблюдаем в США», – заявили в Ассоциации производителей развлекательного программного обеспечения.

Как пишет Bloomberg, научные исследования показывают разные результаты, однако большинство ученых приходят к выводу, что связи между насилием в видеоиграх и реальности нет.

Напомним, 3 августа в Эль-Пасо на границе с Мексикой 21-летний Патрик Крузиус убил 21 человека и ранил еще 25 в супермаркете Walmart. В тот же день в Огайо 24-летний Коннор Беттс убил девять человек и ранил 37.