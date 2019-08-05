Петербурженка в мае с рыбалки в Лисьем Носу ушла за сигаретами. Тело спустя три месяца нашли в глухом лесу

Прогулка по лесу в Курортном районе Петербурга для грибников закончилась неожиданной находкой. Женщину с мая искали родственники, волонтеры, оперативники и следователи.

Как стало известно «Фонтанке», тело женщины любители тихой охоты нашли утром 4 августа в глубине леса, между КАД, поселками Лисий Нос и Лахтой. Грибники дождались приезда полиции, тем не составило труда опознать погибшую как 42-летнюю петербурженку — при себе у нее были банковские и прочие карты, телефон и ключи от машины.

Женщину родные разыскивали с мая. 15 числа она с мужем и друзьями рыбачила на берегу Финского залива, компания приехала в Лисий Нос примерно в восемь утра, высадилась в районе Полянской дороги. Ближе к полудню женщина высказала желание прогуляться и ушла за сигаретами. Под утро она так и не вернулась, супруг обратился в полицию, еще через день подключились волонтеры из «Лиза Алерт».

Безуспешные поиски в конце июля вынудили обратиться к общественности Следственный комитет, где после исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Исходя из релиза ведомства, последний раз ее видели выходящей из магазина на Центральной улице в Лисьем Носу, было это в два часа дня того же 15 мая.

Как тело оказалось примерно в пяти километрах от магазина в глухом лесу, предстоит выяснить следователям. Все ценное, в том числе ювелирные украшения, осталось при погибшей. Из внешнего описания, которое в мае дал супруг, не хватает только джинсов.