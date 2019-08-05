Евро вырос до двухмесячного максимума, цены на нефть продолжают снижение. Причина одна — заявления Трампа

Курс евро к вечеру 5 августа на торгах вырос до 73 рублей. Он достиг максимума с 12 июня.

На европейскую валюту повлияли заявления Дональда Трампа, который подозревает Китай в манипуляции курсом юаня. Теперь эксперты ждут очередного снижения ставки ФРС, что должно привести к ослаблению доллара и усилению евро.

Параллельно дешевеет нефть. Стоимость марки Brent упала ниже 60 долларов за баррель. Эксперты связывают это с продолжением торговой войны между США и Китаем. Недавно Дональд Трамп сообщил о введении новых пошлин на китайские товары на общую сумму в 300 млрд долларов, что немедленно ударило по курсу рубля.