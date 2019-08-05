В Ачинском районе введен режим ЧС из-за взрывов в военной части. Минобороны направило на место происшествия роботов

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Ачинском районе Красноярского края из-за взрывов в военной части в деревне Каменка. Об этом сообщается 5 августа на сайте муниципального образования.

«На данный момент ведется эвакуация населения д. Каменка и близлежащих деревень. Для помощи населению мобилизован весь автотранспорт администрации Ачинского района. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и служба «скорой помощи», – говорится в сообщении местных властей.

Эвакуированных жителей размещают в соседних поселках. По предварительной информации, всего пришлось эвакуировать более тысячи человек. На данный момент известно о 8 пострадавших в результате ЧП, информация о погибших не поступала.

В Минобороны заявили, что склад в ближайшее время собирались расформировать. К тушению пожара подключили два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», пишет РБК. Робот на гусеницах с дистанционным управлением предназначен для ликвидации последствий технологических аварий и пожаров, он может работать при высокой температуре.