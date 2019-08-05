Дерзкий Дионис на Большой Пушкарской снова без головы. Ценный подарок не понравился коммунальщикам

Коммунальные службы вернули привычный, безголовый, вид фасаду дома Кирилловых в Петроградском районе Петербурга. Уличный художник Lonesome_Grass накануне подарил местной статуе аксессуар — установил видеокамеру вместо оторванной пару лет назад головы.

Любопытствующих петербуржцев возле 3-го дома по Большой Пушкарской улице вечером 5 августа встретил корреспондент «Фонтанки». Горожане пришли посмотреть на замысел художника, который пытался обратить внимание общества на проблему тотальной слежки. Однако фотографировать оказалось уже нечего. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Петроградского района, искусство продержалось лишь до утра понедельника, камеру убрали сотрудники «ЖКС № 2 Петроградского района».

В статусе объекта культурного наследия дом, отметили в администрации, включен в программу ремонта. Проводить его будут с привлечением профильного КГИОП. Согласно адресной программе, работы по восстановлению фасада запланированы на 2021 год.

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Скульптура лишилась важной составляющей в 2017 году. Хмельному актеру Арсению Аркадову показалось, что древнегреческий Дионис слишком дерзко смотрит на него. Полиция пришла за головой через месяц, ценность изъяли, а дитя Мельпомены приговорили к обязательным работам.

Здание на Большой Пушкарской, 3 построено в 1900 году. Принадлежало домовладельцам Василию и Екатерине Кирилловым. Одну из комнату здесь снимала Анна Ахматова, потому о доме часто говорят как об Ахматовском. Сама поэтесса называла его «Пагодой». В список выявленных объектов культурного наследия дом был включен в 2001 году.