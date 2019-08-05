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Происшествия
05.08.2019 21:18
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Сбитые пешеходы и легковушки против грузовиков: за выходные в Петербурге и области погибли 9 человек

Со 2 по 4 августа на дорогах Петербурга и Ленинградской области зафиксировали почти тысячу ДТП. В них пострадали 77 человек и погибли девять. Сразу несколько серьезных аварий (и даже одна массовая) произошли с участием грузовиков.

Как сообщает 5 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за 2-4 августа произошло 776 дорожных аварий. В 38-ми из них пострадали люди. Травмы получили 50 человек, среди которых шестеро детей. Пять человек погибли.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, в половине второго часа ночи 3 августа у дома 24 по Московскому шоссе в Пушкинском районе города 41-летний водитель грузового «Мерседеса» сбил вне зоны пешеходного перехода неустановленного мужчину. От полученных травм тот скончался на месте. А за два часа до этого, около 23:30 2 августа, погиб пешеход в Ломоносовском районе области. На 9-м километре дороги Форт – Коваши – Сосновый Бор 39-летняя женщина на Hyundai Solaris, тоже вне «зебры», сбила мужчину 35-ти лет.

Днем 3 августа серьезное ДТП произошло в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга. По данным ГИБДД, около 13:20 на Петрозаводском шоссе, напротив дома 7 по Южной улице, столкнулись два встречных автомобиля Hyundai. Оба водителя – мужчины 42 и 36 лет – получили травмы.

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Сбитые пешеходы и легковушки против грузовиков: за выходные в Петербурге и области погибли 9 человек

Еще одно колпинское ДТП закончилось травмами для пяти человек, включая ребенка. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, в 19:37 3 августа у дома 25 по Финляндской улице в Колпино столкнулись автомобиль Hyundai под управлением 34-летнего мужчины и Chevrolet, за рулем которого был мужчина 38 лет. В результате пострадали водитель «Хёндэ» и три его пассажира в возрасте 38, 32 и 25 лет и 4-летний пассажир «Шевроле».

В ночь на 4 августа в Красном Селе столкнулись Daewoo Matiz и микроавтобус Mercedes. Авария произошла около 0:35 у дома 65 по улице Ленина, сообщили в ГИБДД. На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что «Матиз» от удара опрокинулся набок. В результате травмы средней тяжести получил 57-летний водитель «Дэу».

Сбитые пешеходы и легковушки против грузовиков: за выходные в Петербурге и области погибли 9 человек

Ранним утром воскресенья на улице Матроса Железняка автомобиль Skoda Rapid врезался в дерево и загорелся. Водитель и пассажирка машины погибли, еще одного пассажира увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. По данным «Дорожного инспектора», водитель «Шкоды» имеет стаж с 2013 года и за 2018-2019 годы привлекался к ответственности 8 раз, в том числе за превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение требований дорожных знаков или разметки.

Сбитые пешеходы и легковушки против грузовиков: за выходные в Петербурге и области погибли 9 человек

В Ленинградской области за выходные инспекторы ГИБДД зафиксировали 213 ДТП, в том числе 24 – с пострадавшими. Травмы получили 25 взрослых и двое детей. Четыре человека погибли.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Три жизни унесло столкновение легковой Skoda и самосвала КАМАЗ на трассе Вологда – Тихвин – Р21 – «Кола» в Бокситогорском районе ранним утром 3 августа. Еще один водитель погиб на КАД в Ломоносовском районе, столкнувшись на BMW с автобетоносмесителем. А вечером 4 августа в Гатчинском районе фура DAF собрала шесть машин на трассе Петербург – Псков. Пострадали три человека, в том числе подросток.

В субботу на автодороге Петербург – Ручьи, около поворота на кладбище «Воронка» под Сосновым Бором, столкнулись автомобиль Cadillac Escalade и автобус Yutong. По предварительным данным, водитель «Кадиллака» – гендиректор и совладелец компании, которая задействована на строительстве ЛАЭС, – выехал на встречную полосу, сообщает 47News. По данным ГИБДД, мужчина получил травмы средней тяжести. Автобус ехал без пассажиров, а его водитель не пострадал.

«ДТП и ЧП | Ленинградская область»/vk.com

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В 16:16 того же дня в Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадал байкер. По информации ГИБДД, на 81-м километре подъезда к Волосово столкнулись автомобиль Infiniti и мотоцикл. В результате мотоциклист получил тяжелые травмы.

Сбитые пешеходы и легковушки против грузовиков: за выходные в Петербурге и области погибли 9 человек

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