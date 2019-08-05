«Пассажиравтотранс» отменил закупку 200 новых автобусов с возможностью расплатиться бесконтактной картой и зарядить телефон

ГУП «Пассажиравтотранс» отменил электронный аукцион, в ходе которого предполагалось выбрать поставщика 200 новых автобусов. Уведомление об отмене закупки на 3,3 млрд рублей 5 августа появилось на сайте госзакупок.

«Закупка отменена по причине внесения корректировок в конкурсную документацию», – сообщается в документе. В «Пассажиравтотрансе» рассказали, что в ближайшее время проведут новый запрос цен и объявят аукцион еще раз. По словам представителя компании, необходимость в изменении техзадания появилась в связи с поступившими на площадку запросами.

Новые автобусы «Пассажиравтотранс» собирался купить в рамках своей инвестиционной программы. 100 транспортных средств будут рассчитаны на 100 пассажиров, а еще 100 двухсекционных «гармошек» позволят перевозить одновременно до 163 человек.

Планировалось, что новая техника поступит в Петербург партиями в период с октября 2019-го по март 2020 года. Автобусы будут низкопольными и приспособленными для маломобильных пассажиров. Они будут оборудованы устройствами бесконтактной оплаты проезда и зарядными устройствами для телефонов.

В 2018 году ГУП «Пассажиравтотранс» приобрело 61 автобус на компримированном газе и 10 электробусов; в этом году – 37 двухсекционных автобусов. Весь парк перевозчика насчитывает 2000 автобусов большого и особо большого класса.