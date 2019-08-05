Количество арестованных после протестных акций в Москве превысило 100 человек. За «прогулку по бульварам» в изолятор отправились 20 протестующих

По итогам протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа административный арест получили более 100 человек. Об этом 5 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

За акцию 27 июля арестованы 89 человек, за 3 августа — 20 человек. Всего же в столичные суды поступили более 1200 административных материалов, рассмотреть пока успели менее половины.

Напомним, москвичи выходили протестовать против отказа Мосгоризбиркома в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму. Официальной причиной называлось превышение количества забракованных подписей избирателей. Оппозиция считает, что результаты подсчетов были сфальсифицированы.

После акции 27 июля, на которой были задержаны рекордные 1074 человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По этому делу арестованы девять человек, еще один объявлен в розыск. 3 августа в Москве прошла несанкционированная «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы». Задержали, по данным правозащитников, 1001 человека.