Суд оправдал предпринимательницу, обвиненную Смольным в организации свалки размером с 12 футбольных полей

Пушкинский районный суд вынес оправдательный приговор по делу Марии Хомутовой, которой следствие инкриминировало статью 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Информация об этом 5 августа появилась на сайте суда.

Первоначально управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 247 УК РФ « Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» в связи с размещением свалки строительных отходов площадью 7 га в поселке Шушары. Разбирательство началось после того, как петербургский комитет по природопользованию публично обвинил компанию «ИмпериалЭкоСервис» в организации нелегальной свалки на Витебском проспекте размером с 12 футбольных полей.

Как сообщила «Фонтанке» Мария Хомутова, которая является директором и совладельцем «ИмпериалЭкоСервиса», суд занял её сторону, потому что правоохранительные органы не смогли предоставить реальных доказательств её вины. Она намерена потребовать компенсации всех убытков, включая испорченную деловую репутацию.

«Фонтанка» рассказывала об этой истории. В 2015 году владелец территории у Витебского проспекта решил застроить свой земельный участок. Для этого необходимо было поднять уровень участка до уровня магистрали. По словам Хомутовой, все работы велись под наблюдением местной администрации, у которой никаких претензий не возникало. Однако в 2017 году они появились у комитета по природопользованию, который заявил, что начал получать жалобы, и привлек к решению вопроса ФСБ.