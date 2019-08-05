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Город
05.08.2019 21:56
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Смольный сбрасывает балласт. Город хочет избавиться от 25%-пакета акций авиакомпании «Россия»

На такой шаг городские власти могло толкнуть недовольство стратегией развития перевозчика, заявленной «Аэрофломом» и желание пополнить бюджет.

Смольный сбрасывает балласт. Город хочет избавиться от 25%-пакета акций авиакомпании «Россия»

www.aeroflot.ru

Смольный намерен выставить на продажу принадлежащий ему пакет акций авиакомпании «Россия», следует из проекта постановления, размещенного на портале антикоррупционной экспертизы 5 августа. Сейчас город владеет 25% плюс 1 акция перевозчика. Общая стоимость активов АО, по оценке КИО, — 7,36 млрд рублей. Таким образом, бюджет может выручить от продажи 1,84 млрд рублей. Это две трети от всей заявленной программы приватизации. Вместе с «Россией» с молотка пойдут доли  в банке «Санкт-Петербург», «Международной товарно-сырьевой бирже» и другие активы.

В пояснительной записке, прилагающейся к проекту постановления, обозначены мотивы решения. Не являясь контролирующим акционером, Смольный не может влиять на хозяйственную деятельность предприятия. Между тем, продажа пакетов принесет бюджету дополнительные доходы, сообщают чиновники.

По словам участников рынка, такое решение зрело с тех пор, как «Аэрофлот» (владеет 75% минус 1 акция «России») лишил петербургскую авиакомпанию права самостоятельно определять маршрутную и тарифную политику, сосредоточив все управление в Москве. В 2016 году комитет по транспорту Смольного даже пожаловался в Минтранс на то, что стратегия развития авиакомпании не предусматривает развития хаба в Петербурге и не включает расширения географии полетов. Это негативно влияет на развитие крупных инвестпроектов в Северной столице, в том числе на запуск аэроэкспресса.

«В Смольном несколько лет лелеяли надежду, что у «России» будет хаб в Петербурге, но это не совпадало с интересами «Аэрофлота», – комментирует независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко. Надежды повлиять на перевозчика через Минтранс окончательно улетучились с уходом оттуда выходца из Смольного Максима Соколова.

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По словам собеседников «Фонтанки», город был готов избавиться от своего пакета и раньше, но не мог договориться с «Аэрофлотом». По мнению Андрея Крамаренко, материнская компания — наиболее вероятный покупатель. «Если принято решение выставить на продажу, то, по всей видимости, предварительная договоренность достигнута», – считает он.

В «Аэрофлоте» не ответили на запрос «Фонтанки». В комитете имущественных отношений подчеркнули, что пока речь идет лишь о предложении. «Окончательное решение будет принимать правительство города по итогам обсуждения», – сообщили в ведомстве. В любом случае, приватизация будет происходить через торги.

Авиакомпания «Россия» — третий по пассажиропотоку перевозчик в стране. По итогам 2018 года она перевезла 11,1 млн человек. По данным СПАРК, выручка АО в 2017 году составила 94,8 млрд рублей, чистый убыток — 0,8 млрд рублей. Воздушный флот «России» включает в себя 16 Boeing 737-800, 31 Airbus А320, пять Boeing 777 и девять Boeing 747. «Россия» является крупнейшим перевозчиком, работающем в аэропорте «Пулково», в 2018 году на нее пришлось 30% от всего пассажиропотока (около 5,5 млн человек). В стратегии развития, опубликованной «Аэрофлотом» в 2018 году, говорится о желании почти втрое увеличить региональные перевозки «России» — с 7 миллионов пассажиров в 2017 году до 19 миллионов в 2023-м. Но усиления присутствия авиакомпании в Северной столице не значится: вместо этого планируется  три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. 

Доля в авиакомпании «Россия» – не единственный актив, от которого Смольный хочет избавиться в рамках программы приватизации. Всего КИО рассчитывает получить 2,69 млрд рублей, говорится в проекте постановления. 

Среди акций, выставленных на продажу, пакет в 0,00054%  в банке «Санкт-Петербург» (оценивается в 40,4 млн рублей), 10% в «Международной товарно-сырьевой бирже» (228 млн рублей), 15% в АО «Свенска Хюсет» (бизнес-центр «Шведский дом» – 28,9 млн рублей), а также по 100% в «Городской стоматологической поликлинике №21» (26,6 млн рублей), «Городской стоматологической поликлинике № 24» (19,3 млн рублей), «Комбинате социального питания «Охта» (5,3 млн рублей) и АО «Авенариум+» (374 млн рублей).

Последнее предприятие должно было строить спа-комплекс в Сестрорецке и получило под эти цели несколько исторических зданий и участок около 1,5 га  Проект связывали с супругой бывшего вице-губернатора и председателя КИО Михаила Мокрецова. Но после смены правительства Смольный счел свое участие в дорогостоящем спа-комплексе «неуместным в текущих экономических условиях» и решил отдать на откуп бизнесу. 

Наконец, Смольный рассчитывает приватизировать государственное унитарное производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Парголово», закрепленное сейчас за жилищным комитетом, а также пустить с молотка доходный дом Оболенской на ул. Чайковского, 20 Б и флигель при усадьбе Александра Авенариуса на Санкт-Петербургском пр., 8/9а Б в Петергофе. Оба здания, которые являются объектами культурного наследия, сейчас свободны от арендаторов, пояснили в КИО. В доме на Чайковского прежде располагался офис компании ПТК , но после истечения договора аренды та не стала его продлевать. 

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Сколько КИО хочет выручить за объекты на Чайковского и в Петергофе, в проекте постановления не сказано. Ранее город уже пытался продать их на торгах в 2018 году. Тогда стоимость составила 112 млн рублей и 11,2 млн рублей соответственно. Получение дохода от акционирования ремонтно-эксплуатационного предприятия «Парголово» не предполагается уточняется в КИО, зато бюджет сможет снять с себя нагрузки по его содержанию.

Ранее глава КИО Валерий Калугин объявил о масштабной  программе приватизации. По его словам в 2019, город намерен заработать на продаже имущества 6 млрд рублей, передав бизнесу только через торги 1,5 тысячи объектов недвижимости. https://www.fontanka.ru/2019/07/03/122  В качестве примера чиновник привел дворцы и особняки. «Городу дворцы не нужны, если они не заняты», – сказал Валерий Калугин.  Правда, пока план выполнен чуть более чем на четверть. Причина — в вынужденном простое на время передаче полномочий по торгам в ГКУ «Имущество Петербурга». Приватизация объектов культурного наследия целевым способом тормозит позиция Верховного суда. По словам чиновников, с начала года они вынуждены отказывать добросовестным арендаторам из числа малого бизнеса, которые хотят воспользоваться преимущественным правом выкупа объектов культурного наследия.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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