Смольный избавляется от «России». Власти Петербурга хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании

Смольный намерен выставить на продажу принадлежащий ему пакет акций авиакомпании «Россия», следует из проекта постановления, размещенного 5 августа на портале антикоррупционной экспертизы.

Сейчас городу принадлежит 25% компании. Общая стоимость активов АО — 7,3 млрд. Таким образом, город может выручить от продажи 1,84 млрд.

Всего в рамках обновленной программы приватизации Смольный рассчитывает получить 2,69 млрд рублей. Помимо акций авиакомпании «Россия» город хочет избавиться от пакетов в банке «Санкт-Петербург», Международной товарно-сырьевой бирже, Городской стоматологической поликлинике № 24, а также от особняка на ул. Чайковского, 20.

Не являясь контролирующим акционером, Смольный не может влиять на деятельность компании. Между тем продажа пакетов принесет бюджету дополнительные доходы, отмечается в пояснительной записке.