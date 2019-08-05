Театр «У Никитских ворот» не хочет видеть в своих рядах бухгалтера Масляеву. Фигурантку дела «Седьмой студии» просто так не уволить

Руководство столичного театра «У Никитских ворот» обратилось за помощью к московскому правительству, чтобы уволить бухгалтера Нину Масляеву. Признавшей вину в хищениях по делу «Седьмой студии» там не доверяют.

Об этом ТАСС 5 августа рассказал художественный руководитель театра Марк Розовский. Он отметил, что руководство написало в департамент культуры Москвы письмо. В нем сказано, что трудоустройство Масляевой расходится с интересами учреждения. Бухгалтер признала вину, но Трудовой кодекс не дает права ее уволить до решения суда, продолжил Розовский. «Можем ли мы доверять человеку, который находится в этом положении?» – задался вопросом худрук.

Отмечается, что бухгалтерией театра «У Никитских ворот» Масляева занялась задолго до возбуждения уголовного дела «Седьмой студии». На работу обвиняемая вернулась в середине июля, когда меру с домашнего ареста ей сменили на подписку о невыезде. Для Розовского это стало сюрпризом.