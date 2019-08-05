Кадровый голод петербургских строителей: от рабочих до руководителей

Петербург демонстрирует рост вакансий в строительной сфере. Это не типично для страны в целом, где число предложений о работе за тот же период, напротив, сократилось на 6%.

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Количество вакансий в сфере строительства и недвижимости в Петербурге в июне 2019 года увеличилось на 26% по сравнению с серединой прошлого года, подсчитали на портале hh.ru. Рост связан как с инвестиционной активностью в строительстве, так и с текучкой специалистов. Не находя сотрудников в городе, строители вынуждены искать их в других регионах.

«Тренд на прирост предложения в сфере строительства в Петербурге наметился еще в прошлом году, однако в этом году заметен больший разрыв по сравнению с рынком в целом», – комментирует Екатерина Скляренко, глава отдела маркетинга Head Hunter по Северо-Западу. По ее словам, на стройке большое количество линейных и рабочих позиций, по которым довольно высока текучесть, что и приводит к появлению новых вакансий.

Еще один тренд этого года – заметный рост количества вакансий с вахтовым методом работы. «Это подтверждает дефицит кадров в отрасли и необходимость искать персонал в разных регионах на проектную работу», – отмечает Екатерина Скляренко. Интересно, что специалистов в сфере строительства ищут не только непосредственно застройщики, но и розничные сети, активно развивающие свой бизнес в регионе. Эта категория работодателей по итогам июня заняла третье место по числу вакансий.

Одна из причин появления вакансий – в росте инвестиционной активности. Как отмечает Ольга Изряднова, ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований РАНХиГС, снижение инвестиционной активности, начиная со второй половины 2013-2014 годов, привело к кадровому голоду в строительной отрасли. «В прошлом году инвестиции выросли – выросли и объемы работ в строительстве, как следствие – и вакансий стало больше», – поясняет эксперт.

– В кризисном 2014 году замедление роста зарплаты в строительстве отвлекло квалифицированные кадры в другие виды деятельности, где они могли бы сохранить свой уровень жизни на достигнутом уровне, – говорит Ольга Изряднова. – При изменении ситуации в экономике люди с определенными навыками и квалификацией, как правило, в профессию возвращаются.

– Кадровый голод становится все более острой проблемой, причем не только петербургских строек, – говорит координатор НОСТРОЙ по Петербургу, президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, – нехватка квалифицированных рабочих, младшего техперсонала и инженерно-технических работников наблюдается в России повсеместно. По его словам, тенденция осложняется тем, что в 90-е годы строительные профессии не пользовались популярностью среди молодежи, да и родители хотели, чтобы их дети становились юристами или экономистами. В итоге система профессионально-технического образования в стране оказалась разрушенной, а те, кто получили профессию еще в советские времена и имеет большой опыт на стройплощадках, уходят на пенсию, так и не подготовив себе смену. Это еще одна причина появления вакансий.

От сварщика до руководителя проекта

Наибольшим спросом в Северной столице с начала года пользовались работники, специализирующиеся на строительстве (45% от общего количества вакансий в строительстве), инженеры (29%), архитекторы и проектировщики (22%), специалисты по эксплуатации (18%), рабочие строительных специальностей (17%), а также руководители проектов (15%) и прорабы (9%).

– На пике спроса сварщики, монтажники, слесари, арматурщики, отделочники, электрики, – говорит руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова. – Проблема нехватки рабочей силы зачастую решается релокацией специалистов: некоторые работодатели предлагают хорошие релокационные пакеты соискателям из других регионов.

Квалифицированный рабочий персонал найти в Петербурге сложнее всего: на одну вакансию сварщика или слесаря в среднем претендовали всего один-два соискателя. Чуть лучше обстоят дела с монтажниками, инженерами-конструкторами и инженерами-проектировщиками – соотношение резюме к вакансиям на этих позициях 3,5 к 1, но даже это нельзя назвать нормой для рынка труда. Серьезнее всего бороться за рабочее место приходится архитекторам и мастерам – в среднем на одну вакансию в сфере строительства претендуют 8-10 соискателей.

В плане качества кадров самыми «проблемными» можно назвать вакансии работников инженерно-технического толка (конструкторы, проектировщики, инженеры по эксплуатации и технадзору) и узких специалистов.

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– Причина нехватки квалифицированных инженерно-технических и управленческих кадров в соотношении зарплаты в строительной и других отраслях, – говорит Ольга Изряднова. – При этом даже внутри отрасли она сильно дифференцирована – не стоит сравнивать, например, оплату труда в строительстве жилья и в нефтегазовой промышленности.

Сложностей с привлечением кандидатов руководящего звена у компаний намного меньше – на рынке превалируют «белые воротнички». Это не означает, что на управленческие позиции люди больше не нужны: по-прежнему есть спрос на руководителей строительных проектов, начальников производственно-технических и сметных отделов и менеджеров отдельных проектов.

Мигранты с запросами

Внутренний рынок не способен удовлетворить потребность в рабочей силе даже низкой квалификации. И компании вынуждены искать методы решения кадровых вопросов. Одни делают ставку на привлечение рабочей силы из других регионов вахтовым или иным методом (проектная работа), другие отдают предпочтение найму трудовых мигрантов, третьи активно используют реферальные программы и традиционные каналы поиска специалистов (job-порталы, рекламу в СМИ и т. п.).

Петербург исторически строился приезжими, и определенная доля привлеченных кадров в строительстве присутствует всегда. Чаще всего в Петербург хотят переехать из Москвы, Омска, Самары, Уфы, Новосибирска и Краснодара. Причем около 28% соискателей претендуют на зарплату 40-80 тыс. рублей, а 19% и того выше – 80-120 тыс. рублей. Причем, по словам Ольги Изрядновой, в некоторых регионах также развивается строительство, и локальный рынок труда сейчас аккумулирует специалистов, которые могли бы перетечь в мегаполисы, Москву и Петербург.

Но все это касается только квалифицированных сотрудников – рынок неквалифицированного труда в строительстве отличается кардинально, а количество рабочей силы из стран СНГ вообще не поддается статистической оценке.

– Что касается неквалифицированного труда на стройке, то в этом сегменте переизбыток предложения – в том числе и за счет мигрантов, – говорит Александр Вахмистров. – Их труд не престижен в принципе, а оплата труда низкая. К тому же для компаний использование на тяжелых строительных работах дешевых людских ресурсов проще, чем потеря времени и средств на закупку техники для этих работ, тем более в условиях непростой экономической ситуации в отрасли.

Председатель правления РСТИ («Росстройинвест») Игорь Креславский рассказывает, что среди сотрудников строительных специальностей доля приезжих из других регионов России составляет около 15-20%, на зарубежных работников приходится 50-60%, причем многие из них предпочитают устраиваться на работу сразу надолго, а не менять компанию каждый год. По его словам, младший и средний инженерный состав (начальники участков, инженеры по строительству, руководители проектов), проектировщики, энергетики, специалисты ПТО на рынке есть, но, разумеется, за кандидатов с хорошим опытом приходится бороться.

– Поиск и подбор кандидатов мы всегда ведем сами, – говорит Игорь Креславский. – Некоторые направления компания перевела на аутсорсинг, например, проектирование, сохранив при этом группу собственных проектировщиков для решения оперативных задач. С рабочими специальностями ситуация сложнее: желающих работать хватает, но далеко не все из них обладают необходимыми знаниями. Решаем этот вопрос с помощью действующей в компании системы адаптации и программы наставничества: за 2-3 месяца опытный специалист может выучить нового, например, монолитчика, разъясняя нюансы и контролируя его работу.

Руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер подтверждает, что приезжие специалисты востребованы в том числе из-за того, что на неквалифицированные позиции с соответствующей оплатой труда найти сотрудников в регионе сложно. А вот инженерный состав при реализации девелоперских проектов обычно «местный».

– Высококвалифицированные позиции – инженеры, проектировщики – требуют в том числе серьезного опыта, чтобы занимать солидные позиции в девелоперских проектах, и таких людей на рынке довольно мало, – говорит она. – В основном уровень подготовки строителей также формируется опытным путем – это касается и проектирования, и строительства. На стройке случаются ситуации, поведению в которых не учили в университете, которые требуют комплексных знаний проекта в контексте юридических и экономических аспектов, местного законодательства, возможности взвешивать все эти факторы для принятия решений. BIM-технологии, которые пытаются внедрить у нас сегодня, требуют уже совершенно других навыков и нового восприятия.

Хватает кадров и СК «Дальпитерстрой», говорит заместитель директора строительной компании Вячеслав Волков. Проектный, конструкторский и архитектурный отделы, служба заказчика у организации собственные, а непосредственно строительные работы на 95 % выполняют подрядчики, поясняет он.

– Уровень профессионалов сегодня, можно сказать, средний, – говорит Волков. – Среди тех, кого особенно не хватает рынку, – специалисты в сферах кладки кирпича, газобетона. Все потому, что работа трудоемкая, в этой области мало профессионалов.

Виртуальная реальность

Помимо привычных всем строительных специальностей, появляются и так называемые «профессии будущего». Например, компании из Петербурга и Москвы ищут инженеров по системам автоматизации «Умный дом», инженеров-проектировщиков, инженеров по эксплуатации и руководителей проектов таких систем. Есть вакансии и для инженеров по маркировке опасных зон и доступной среде, но их пока значительно меньше.

Все говорит о том, что портрет профессионального строителя в широком смысле слова меняется – кроме технологий будущего, специалисты по которым скоро будут особенно востребованы, меняются и общие требования к соискателям. Не только инженерам нужен большой опыт, чтобы устроиться на работу – почти 90% рабочих вакансий ориентированы на кадры со стажем от 1 года до 6 лет.

Характерно, что в строительстве практически на всех позициях, за исключением самых нижних, требуется высшее профильное образование со специализацией в дорожном строительстве, мостостроении и т.п. Кроме того, обязательно знание строительных норм и правил, владение AutoCAD, умение работать со специальными материалами и технологиями, навыки чтения чертежей, опыт ведения и сдачи исполнительной документации. На руководящих позициях, начиная со среднего уровня (начальник участка, прораб), помимо прочего требуют еще и знания основ экономики, управленческие навыки и, желательно, знание английского языка.

Пробелы в образовании

Государство обратило внимание на кадровые проблемы отрасли только в начале двухтысячных, когда строительство жилья было объявлено приоритетом экономической политики, рассказывает Александр Вахмистров. Но проблема подготовки молодежи для работы на стройках не решена по-прежнему, так как строительные профессии непрестижны для молодых.

По словам Александра Вахмистрова, система взаимодействия школ, профильных училищ, вузов и работодателей требует переформатирования, чтобы как-то возродить интерес к профессии у молодых. Строители пытаются влиять на кадровый рынок своими силами – так, Объединение строителей СПб в 2014 году открыло первый строительный класс на базе одной из общеобразовательных школ Приморского района, а в 2015 году инициировало открытие в СПбГАСУ на факультете «Экономика и управление» базовой кафедры «Управление в строительстве».

– У нас получилось увлечь молодых людей, дать им почувствовать вкус к профессии, – сказал генеральный директор «Объединения строителей СПб» Алексей Белоусов. – Сегодня в Приморском и Петроградском районах города работают уже шесть строительных классов, а базовая кафедра СПбГАСУ функционирует четвертый год.

Авторы идеи считают, что подобный опыт профориентационной работы в школах Санкт-Петербурга могут перенять и в других регионах страны. Оптимальная схема – не переучивать молодых сотрудников после вузов, где программа часто не отвечает реалиям современной строки, а «ковать» кадры под себя еще в школе. Вопрос о престижности строительных профессий и формировании массового интереса к ним пока все же остается открытым.

Анна Романова,

«Фонтанка.ру»