Водитель каршеринга сыграл в домино на Школьной улице

Три легковушки и два кроссовера собрались в «паровозик» в Приморском районе Петербурга. В голове «состава» оказалось такси, а в хвосте – каршеринг.

О массовом ДТП на Школьной улице вечером 5 августа сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, у дома 112 водитель Renault Kaptur каршерингового сервиса «Делимобиль» собрал четыре машины, включая легковое такси «Везет».

Судя по фото, больше всех досталось самому каршеринговому «Рено» и одной из легковушек. О пострадавших не сообщается.

В минувшую пятницу, 2 августа, каршеринговый Kaptur оказался в обратной ситуации. На Митрофаньевском шоссе маршрутка столкнулась с грузовой «ГАЗелью», а та от удара въехала в «Рено». В маршрутке пострадали трое пассажиров.