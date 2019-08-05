Боевики стреляли по российской авиабазе в Сирии, а попали по поселку неподалеку. Пострадали четверо

Боевики обстреляли реактивными снарядами залпового огня российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака произошла около 14.30 по московскому времени 5 августа. При этом разрушений и пострадавших на российской авиабазе нет, подчеркнули в Минобороны. Сирийские органы безопасности, на которые ссылается «Интерфакс», сообщили, что снаряды упали неподалеку — на населенный пункт Руайсэд Афиф. Ранения получили четверо местных жителей.