Мотор, камера. Петербургская пенсионерка отсудила право снимать чиновников без их разрешения

Петербургская активистка и пенсионерка Марина Мачнева отстояла право граждан вести видеосъемку во время личного приема у чиновника без разрешения последнего. Решение городского суда Петербурга вступило в силу, 5 августа соответствующее уведомление опубликовали на официальном сайте Смольного.

Незаконным суд признал пункт распоряжения администрации губернатора от 28 августа 2017 года 26-ра, в котором говорится, что «видеозапись личного приема гражданином может осуществляться исключительно с согласия должностного лица, проводящего личный прием», а также «личный прием не проводится, а начатый личный прием прекращается в случаях, если гражданин осуществляет видеозапись личного приема без согласия должностного лица».

В 2017 году руководитель Госжилинспекции Владимир Зябко отсудил у Мачневой 10 тысяч рублей. Чиновник счел себя оскорбленным из-за опубликованного в Интернете видео, на котором запечатлено, как глава ГЖИ преждевременно покидает рабочее место. Представитель ответчицы в суде — юрист «Команды 29» — в суде настаивал, что деятельность чиновника является публичной, поэтому видеозапись является общественно-важной и не несет в себе оскорблений. После этого ГЖИ внесла изменения, благодаря которым гражданам запретили вести съемку без разрешения чиновников. В июне 2019 года Горсуд встал на сторону Мачневой.