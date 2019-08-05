«1984», «Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» и «Сам себе босс». Администрация Беглова пополняет библиотеку

Администрация губернатора Петербурга проводит закупку 227 книг. Список литературы в очередной раз содержит крайне любопытные экземпляры. Соответствующая информация размещена 5 августа на сайте госзакупок.

В списке есть знаменитые антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, крайне популярные среди оппозиционно настроенных граждан. Впрочем, значительно больше внимания в администрации губернатора уделили книгам по психологии: «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», «Цели и ценности. Как перестать быть таким, как все» и «Стресс-серфинг: Как перестать бояться стресса и обратить его себе на пользу».

Возможно, что лучше понять городских предпринимателей чиновникам позволит бизнес-литература. Другими целями сложно объяснить закупку книг «Сам себе босс. Бизнес-роман о бирюзовой компании», «Радикальный стартап: 12 правил бизнес-дарвинизма» и «Отчаянные аккаунт-менеджеры: Как работать с клиентами без стресса и проблем. Настольная книга аккаунт-менеджера, менеджера проектов и фрилансера». Все 227 наименований закупаются в единственном экземпляре. На это, по подсчетам администрации губернатора, может потребоваться до 129 тысяч рублей.

«Фонтанка» уже неоднократно обращала внимание на специфические литературные предпочтения Смольного. В одной из последних закупок был блок книг о казнокрадстве, а также о личностном росте. Впрочем, заказывали чиновники и менее серьезную литературу, например: «Депрессия отменяется», «Юный инвестор», «ИКЕА: собери свою мечту».