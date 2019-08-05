Комиссар Совета Европы по правам человека предложила Колокольцеву поучить полицейских, как вести себя на митингах

В Совете Европы по правам человека обеспокоены большим количеством задержаний на мирных акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. Там предложили тренировать полицейских поддерживать общественный порядок.

Письмо комиссара Дуни Миятович главе МВД Владимиру Колокольцеву опубликовано на сайте Совета Европы 5 августа. Из контекста следует, что первая его часть была отправлена министру сразу после протестов 27-го числа, дополнения появились после «необоснованных» задержаний и в минувшую субботу. Миятович ссылается на слова тех, кто присутствовал на митингах, и отмечает, что некоторых уводили в автозаки без всяких к тому показаний.

Задача полиции, продолжает комиссар, обеспечить безопасность тех, кто осуществляет свои права. Для этого она предлагает посоветоваться с правозащитниками и, среди прочего, обратить внимание на методы, которые полицейские используют для установления личности задержанного и на сам процесс его доставления в отделы. Она также предлагает обеспечить возможность «четкой идентификации сотрудников правоохранительных органов в целях борьбы с безнаказанностью».

Миятович добавила, что, несмотря на ее предостережение в письме Колокольцеву в конце июля, 3 августа в Москве ситуация повторилась, среди задержанных оказались десятки журналистов и давний партнер Совета, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин.

«Комиссар настоятельно призывает российские власти обеспечивать уважение права человека на свободу мирных собраний, которое является основополагающим элементом демократии», – добавила Миятович.