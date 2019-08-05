Комиссар Совета Европы по правам человека предложила Колокольцеву поучить полицейских, как вести себя на митингах
В Совете Европы по правам человека обеспокоены большим количеством задержаний на мирных акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа. Там предложили тренировать полицейских поддерживать общественный порядок.
Письмо комиссара Дуни Миятович главе МВД Владимиру Колокольцеву опубликовано на сайте Совета Европы 5 августа. Из контекста следует, что первая его часть была отправлена министру сразу после протестов 27-го числа, дополнения появились после «необоснованных» задержаний и в минувшую субботу. Миятович ссылается на слова тех, кто присутствовал на митингах, и отмечает, что некоторых уводили в автозаки без всяких к тому показаний.
Задача полиции, продолжает комиссар, обеспечить безопасность тех, кто осуществляет свои права. Для этого она предлагает посоветоваться с правозащитниками и, среди прочего, обратить внимание на методы, которые полицейские используют для установления личности задержанного и на сам процесс его доставления в отделы. Она также предлагает обеспечить возможность «четкой идентификации сотрудников правоохранительных органов в целях борьбы с безнаказанностью».
Миятович добавила, что, несмотря на ее предостережение в письме Колокольцеву в конце июля, 3 августа в Москве ситуация повторилась, среди задержанных оказались десятки журналистов и давний партнер Совета, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин.
«Комиссар настоятельно призывает российские власти обеспечивать уважение права человека на свободу мирных собраний, которое является основополагающим элементом демократии», – добавила Миятович.
Справка:
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников. По последним данным, участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов.