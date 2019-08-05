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Общество
05.08.2019 18:01
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«Требуя соблюдать закон, мы восстанавливаем государство». Столичные писатели и журналисты выступили в защиту протестующих в Москве

Члены объединений ПЭН-Москва и Ассоциации «Свободное слово» опубликовали 5 августа на сайте Colta.ru заявление в связи с подавлением массовых протестов в Москве.

Всего письмо подписали 76 писателей, поэтов, драматургов, журналистов, публицистов, переводчиков, критиков, литературоведов и филологов, в том числе Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Денис Драгунский, Григорий Кружков, Людмила Улицкая и многие другие. В заявлении говорится, что горожане вышли «в защиту своей Конституции, протестуя против беззакония и любых форм насилия, от кого бы оно ни исходило». По мнению авторов письма, кризис был якобы спровоцирован Мосгоризбиркомом, который отказался регистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Писатели и журналисты уверены, что протестующие «подверглись незаконным задержаниям», причем «ничего противоправного они не совершали». 

«Начали с фальсификации выборов, продолжили фальсификацией уголовных дел. Что собираются сфальсифицировать еще?» – задаются вопросом литераторы.

Они требуют освободить всех «незаконно удерживаемых», прекратить уголовные дела в отношении участников протеста и допустить до выборов «всех отвергнутых кандидатов».

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«Пропаганда повторяет один и тот же тезис: протестуя, вы разрушаете государство и ведете дело к революционному хаосу. Нет, всё обстоит наоборот. К хаосу ведет демонстративное беззаконие: где нет закона, там нет государства. Требуя соблюдать закон, мы восстанавливаем государство. Защищая невинных, мы восстанавливаем государство. Призывая следовать Конституции, мы восстанавливаем государство», – подытожили писатели.

Напомним, московский суд уже арестовал восемь демонстрантов по подозрению в участии в массовых беспорядках. Еще одного фигуранта объявили в розыск

Справка:

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников. По последним данным, участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов.

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