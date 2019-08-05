Застройщики Петербурга избрали своего президента

СРО А «Объединение строителей СПб»

В преддверии Дня строителя на общем собрании членов "Объединения строителей СПб" прошли перевыборы президента в связи с истечением срока его полномочий. Большинством голосов президентом «Объединения строителей СПб» был избран Александр Вахмистров.

Комментируя свое переизбрание, Александр Вахмистров отметил, что его работа в качестве президента организации будет по-прежнему нацелена на расширение диалога между профессиональным строительным сообществом и властью. «В соответствии с разрабатываемой сегодня Стратегией развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года, результатом развития строительного саморегулирования должен стать переход на реальное регулирование рынка, – сказал избранный президент объединения. – Первостепенными задачам в Стратегии названы внедрение практики признания органами госвласти результатов деятельности СРО, повышение уровня доверия власти к системе саморегулирования в строительстве».

Кроме того, президент объединения поздравил участников собрания с Днем строителя и пожелал им новых интересных проектов и дальнейших трудовых успехов.Также Александр Вахмистров был переизбран в качестве президента «Объединения проектировщиков» и «Объединения изыскателей».

Напомним, что Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга», ставшая правопреемницей Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада», действует в строительной отрасли с 1999 года. Объединение является первой региональной СРО в России. За годы своей деятельности Ассоциация зарекомендовала себя как ведущая петербургская СРО. Ежегодно компаниями – членами Ассоциации строится более 80% жилой и коммерческой недвижимости Петербурга.

СРО А «Объединение строителей СПб» – первая региональная саморегулируемая организация в России. В состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга.