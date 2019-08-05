Происшествия
Богатейшего политика Молдавии обвиняют в выводе из России 37 млрд рублей. Его называли наркобароном
Тверской суд Москвы принял решение заочно арестовать бежавшего из Молдавии бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка по обвинению в выводе из РФ миллиардов рублей и организации преступного сообщества.
«Его [Владимира Плахотнюка] обвиняют в организации преступного сообщества и в переводе средств в российских рублях и иностранной валюте на счета нерезидентов по подложным документам (статьи 210 и 193.1 Уголовного кодекса)», – сообщает 5 августа «Интефакс» со ссылкой на пресс-секретаря столичного суда Ольгу Бондареву.
По версии следствия, Плахотнюк вывел из РФ 37 миллиардов рублей. В российском МВД считают бывшего лидера Демократической партии Молдавии руководителем наркосиндиката. Политик якобы использовал свое положение для совершения преступных действий.
Плахотнюка заочно арестовали на два месяца. Это уже второй арест для молдавского политика. В 2017 году Басманный суд заочно арестовал его, а также объявил в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Справка:
Напомним, 9 июня этого года Конституционный суд Молдавии принял решение о временной передаче полномочий президента исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Это было сделано для роспуска парламента и назначения досрочных выборов – президент страны Игорь Додон делать это отказывался, что сочли невыполнением конституционных обязательств с его стороны. Действия противников Додон назвал «узурпацией власти», а решение Конституционного суда объяснил его подконтрольностью. В качестве ответа Додон пригрозил «мобилизацией» – внутренней и внешней. В последующие дни сторонники Додона на акциях протеста смогли повлиять на ставленников Плахотнюка, и они отказались от власти. В середине июня он бежал из страны.
В МВД РФ полагают, что Плахотнюк, предположительно, является одним из руководителей транснационального наркосиндиката, наладившего поставки растительного наркотика из Северной Африки в страны СНГ, в том числе в Россию. Так, в иерархии сообщества бывший председатель Демократической партии Молдовы занимал не последнее место. Он мог влиять на политическую ситуацию в стране и органы госвласти, при этом с противниками якобы разбирался криминальными методами. Кроме того, как считают следователи, с целью личного обогащения он вступил в сговор с лидерами организованной преступности страны.
Как уточняют в МВД РФ, с 2012 года российские полицейские совместно с коллегами из Молдавии, Белоруссии и Испании установили и привлекли к ответственности 60 человек и изъяли больше тонны наркотиков.