Богатейшего политика Молдавии обвиняют в выводе из России 37 млрд рублей. Его называли наркобароном

Тверской суд Москвы принял решение заочно арестовать бежавшего из Молдавии бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка по обвинению в выводе из РФ миллиардов рублей и организации преступного сообщества.

«Его [Владимира Плахотнюка] обвиняют в организации преступного сообщества и в переводе средств в российских рублях и иностранной валюте на счета нерезидентов по подложным документам (статьи 210 и 193.1 Уголовного кодекса)», – сообщает 5 августа «Интефакс» со ссылкой на пресс-секретаря столичного суда Ольгу Бондареву.

По версии следствия, Плахотнюк вывел из РФ 37 миллиардов рублей. В российском МВД считают бывшего лидера Демократической партии Молдавии руководителем наркосиндиката. Политик якобы использовал свое положение для совершения преступных действий.

Плахотнюка заочно арестовали на два месяца. Это уже второй арест для молдавского политика. В 2017 году Басманный суд заочно арестовал его, а также объявил в международный розыск по делу о покушении на убийство.