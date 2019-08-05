«Чистые Игры» ищут организаторов для городского турнира

В сентябре в 10 районах Санкт-Петербурга пройдёт турнир «Чистые Игры». Для его проведения основатели проекта набирают новую команду.

«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Первый экологический квест прошёл на Вуоксе 5 лет назад. Тогда в нём участвовали 100 человек. С тех пор проект приобрёл сначала статус Всероссийского, а затем и международного – «Чистые Игры» уже прошли в 250 городах и населённых пунктах России и девяти странах, в них приняли участие 46 тысяч человек, собрав 944 тонны мусора.

В Петербурге предыдущие «Чистые Игры» прошли в мае. Тогда в них приняло участие 930 человек. Следующий квест идеологи проекта планируют провести в сентябре. Для этого приглашаются петербуржцы, готовые помочь в организации мероприятия.

«Стать организатором «Чистых Игр» может любой. Достаточно быть ответственным, иметь организационные навыки и желание сделать мир лучше. Координаторы проекта окажут поддержку на всех этапах подготовки мероприятия: предоставят методику, оборудование и расходные материалы», – рассказали в штабе «Чистых Игр».

Чтобы влиться в команду, желающим необходимо заполнить анкету.