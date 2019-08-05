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«Чистые Игры» ищут организаторов для городского турнира
В сентябре в 10 районах Санкт-Петербурга пройдёт турнир «Чистые Игры». Для его проведения основатели проекта набирают новую команду.
«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Первый экологический квест прошёл на Вуоксе 5 лет назад. Тогда в нём участвовали 100 человек. С тех пор проект приобрёл сначала статус Всероссийского, а затем и международного – «Чистые Игры» уже прошли в 250 городах и населённых пунктах России и девяти странах, в них приняли участие 46 тысяч человек, собрав 944 тонны мусора.
В Петербурге предыдущие «Чистые Игры» прошли в мае. Тогда в них приняло участие 930 человек. Следующий квест идеологи проекта планируют провести в сентябре. Для этого приглашаются петербуржцы, готовые помочь в организации мероприятия.
«Стать организатором «Чистых Игр» может любой. Достаточно быть ответственным, иметь организационные навыки и желание сделать мир лучше. Координаторы проекта окажут поддержку на всех этапах подготовки мероприятия: предоставят методику, оборудование и расходные материалы», – рассказали в штабе «Чистых Игр».
Чтобы влиться в команду, желающим необходимо заполнить анкету.
Справка:
«Чистые Игры» – общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами и подарками, где участники решают экологические загадки, делают фоточекины, ищут артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Впервые идея увлекательного квеста была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. В 2015 году «Чистые Игры» вышли на всероссийский уровень, а в 2018-м - на международный. Сегодня в них принимают участие 60 регионов России, а также Индия, Украина, Вьетнам, Нигерия, Япония, Венесуэла и Китай.