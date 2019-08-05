СК: Фигурант дела о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля скрылся от следствия

Следственный комитет России сообщил, что один из участников акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы объявлен в розыск. По версии федеральных каналов, именно разыскиваемый Сергей Фомин «заводил толпу».

«Следствием установлена личность еще одного участника массовых беспорядков – Сергея Фомина, который скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления», – об этом 5 августа говорится в заявлении СК РФ.

В ведомстве отметили, что Фомину заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках") со сроком наказания от трех до восьми лет. Следователи сейчас ищут участника акции протеста.

Столичный суд уже арестовал восемь демонстрантов. Статус Сергея Фомина до последнего был неизвестен. Ранее к нему и его родственникам приходила полиция, о чем он сам писал в Facebook. После допроса Фомина отпустили.

Сергею Фомину 36 лет. Он был волонтером в штабе неудавшегося кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. По данным федеральных каналов, он был одним из тех, кто «заводил толпу». На митинге 27 июля Фомина не задерживали.