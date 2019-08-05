«Инспектор, я вас догоню!» В Тюмени мужчина 400 метров бежал за машиной ДПС, нарушившей ПДД

Житель Тюмени увидел, как сотрудник ДПС нарушил правила дорожного движения, и бросился в погоню за полицейской машиной. Свою попытку догнать нарушителя он заснял на мобильный телефон.

Как сообщает 5 августа портал 72.RU, инцидент произошел на улице Немцова в Тюмени в пятницу, 2 августа. Местный житель заметил, как автомобиль ДПС в нарушение ПДД развернулся и поехал по улице с односторонним движением «против шерсти». Мужчина догнал полицейскую машину, намереваясь устроить нарушителю допрос с пристрастием, но инспектор ограничился одной фразой: «Чё надо?» – после чего закрыл окно и больше в контакт не вступал.

Однако пешеход так просто не сдался и устроил погоню за нарушителем на своих двоих. Мужчина пробежал за машиной ДПС 400 метров, комментируя и пытаясь воззвать к благоразумию сотрудника полиции: «Стойте, инспектор, я вас догоню! Инспектор! Одностороннее движение, ездит по одностороннему движению. Уезжает... Инспектор, вы куда уезжаете? Примите обращение». Увы, успехом погоня не увенчалась.

Тогда пешеход отправил обращение в ГИБДД, приложив видеозапись погони. Он отметил, что зафиксировал еще одно нарушение – выезд за стоп-линию, что «человек, одетый в форму полиции» (и при этом без нагрудного жетона) не включил «поворотник» при повороте, а также заявил, что машина задела его руку зеркалом. Он попросил руководство ГИБДД Тюмени разобраться в произошедшем, взять с нарушителя объяснение и, если он действительно полицейский, провести профилактическую беседу. Но при этом попросил не увольнять инспектора, а объяснить ему, что «нужно на месте разбираться с проблемами, а не прятаться за руководство».

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По информации 72.RU, полицейский, ставший героем видео, работал последние дни перед отпуском. В УГИБДД Тюменской области изданию прокомментировали, что по факту произошедшего будет проведена служебная проверка, по результатам которой действиям инспектора дадут оценку и примут решения в соответствии с законом.

Видео: 72ru/Youtube