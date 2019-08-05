На доходном доме Танского на Петроградской начали воссоздавать утраченную из-за пожара башню со шпилем

В Петербурге на Петроградской стороне начались работы по восстановлению башни и кровли на доходном доме Ф.И. Танского, информацию «Фонтанке» 5 августа подтвердили в комитете по охране памятников. Кровля здания сильно пострадала в результате пожара в 2018 году.

Как пояснили в КГИОП, в апреле 2019 года комитет выдал компании «Спецстрой» разрешение на проведение работ в доме Танского, расположенном по адресу: улица Куйбышева, 21. В конце ноября 2018-го архитектурно-реставрационная компания «ВЕГА» подготовила проект сохранения выявленного объекта культурного наследия, в том числе восстановления мансардного этажа, чердачного пространства, башни со шпилем и лестничной клетки лицевого корпуса.

Напомним, кровля здания-памятника, который также известен как «дом с фонтаном», сгорела в марте прошлого года, площадь пожара составила 300 кв. м. Пятый, последний, не считая мансарды, этаж в здании занимал аппарат уполномоченного по правам предпринимателей, которому пришлось переезжать.

Дом находится в управлении ЖКС № 1 Петроградского района. В 2017 году КГИОП в судебном порядке обязал организацию провести работы по сохранению выявленного памятника — отремонтировать дворовый фасад корпуса.