«Возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружений». После выхода США из ДРСМД Путин приказал министрам быть готовыми к разработке новых ракет

Президент России Владимир Путин предрек возобновление гонки вооружений в случае, если «здравый смысл» и «чувство ответственности» не вернутся к правительству США.

Заявление главы государства, которое прозвучало на совещании с членами Совета безопасности России 5 августа, опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил, что полугодовой срок, который давался США на выход из договора РСМД, истек 2 августа. «ДРСМД больше нет. Он списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории», – отметил Путин. По его словам, «односторонний, под надуманным предлогом» процесс выхода из условий договора «серьезнейшим образом осложнил ситуацию в мире» и «породил фундаментальные риски для всех». Он упрекнул американское правительство в перечеркивании многолетних усилий и отсутствии «вдумчивого обсуждения». Игнорировать такое положение дел и довольствоваться заверениями о миролюбии, уверен Путин, Россия не может.

«В этой связи, учитывая возникшую ситуацию, поручаю Министерству обороны и Министерству иностранных дел, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет», – предрек российский президент.

На это потребуется время, но глава государства поспешил успокоить россиян — в случае чего у страны есть ракеты «Х-101», «Кинжал», «Калибр» и перспективные комплексы, например системы типа «Циркон».

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Путин сделал акцент на том, что никакие действия не будут приниматься российской стороной вперед США.

«Мы не отказываемся от взятых на себя односторонних обязательств, все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства», – добавил президент.

Закончил он призывом к диалогу и отметил, что страна рассчитывает на здравый смысл и чувство ответственности. Президент считает, что вслед за выходом из ДРСМД подобная ситуация может возникнуть вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях и Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружений. И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно ещё раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьёзный диалог без двусмысленностей и по существу», – призвал Путин и отметил, что переговоры нужно возобновить «не откладывая».

Пентагон уже заявил о разработке новых ракет, назвав это разумным ответом на действия России.