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Происшествия
05.08.2019 16:51
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Геймер взломал онлайн-игру и продавал виртуальных персонажей. Срок ему грозит вполне реальный

В Хабаровском крае полицейские завершили расследование уголовного дела о взломе ролевой онлайн-игры. Об этом 5 августа сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина использовал вредоносное программное обеспечение, которое изменило исходные данные, отправляемые игроками на сервер. 

«Таким образом, у игрового персонажа, управляемого обвиняемым, повышались определенные характеристики. Затем подсудимый реализовал их за игровую валюту другим игрокам. Кроме того, обвиняемый блокировал доступ на данный сервер других пользователей онлайн ролевой игры. Своими действиями он незаконно вмешивался в процесс обмена информацией между игровым сервером и игроками, нарушал нормальное функционирование программного обеспечения и стабильность работы игрового сервера», – говорится в сообщении МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Предполагаемому злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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