«Зенит» пригласил на домашние матчи всех, кто писал про расистские баннеры, чтобы они почувствовали гостеприимство

Петербургский футбольный клуб «Зенит» прокомментировал скандал вокруг нескольких фанатских баннеров, которые за границей назвали расистскими. По мнению представителей команды, СМИ неверно интерпретировали надпись «Спасибо руководству за верность традициям».

«У "Зенита" есть давняя традиция приглашать лучших игроков со всего мира вне зависимости от их этнического происхождения или гражданства. Клуб длительно поддерживает и поощряет инициативы по борьбе с расизмом, борьбе за равенство и инклюзивность. Клуб намерен делать это и в дальнейшем. В то же время мы хотели бы выразить глубокое сожаление в связи с тем, что зарубежные СМИ, а также футбольные клубы неточно сообщали о случившемся. Мы надеемся, что впредь такие организации будут полностью проверять информацию перед тем, как делать уничижительные заявления или обвинения», – заявили в «Зените».

В клубе выразили готовность пригласить всех высказывавшихся об этой ситуации на один из домашних матчей команды, чтобы они почувствовали «гостеприимство, которое мы так хорошо проявили во время ЧМ-2018 и других международных турниров».

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