Рабочее движение на развязке ЗСД и Нового шоссе откроют в сентябре

В сентябре первые автомобилисты смогут воспользоваться новой развязкой на Западном скоростном диаметре в районе Нового шоссе. Об этом 5 августа заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

«В самое ближайшее время мы планируем завершить строительство развязки ЗСД с примыканием к Новому шоссе. Надеюсь в сентябре запустить там рабочее движение. Это очень интересная история для тех, кто раньше имел «удовольствие» стоять в очереди на переезде. Окончательно движение мы откроем к концу года», – рассказал Батанов.

Он отметил, что стоимость съездов с ЗСД составила чуть меньше 1 млрд рублей. Открытие развязки, по его словам, позволит существенно увеличить сборы за пользование платной дорогой. Кроме того, вице-губернатор подчеркнул, что одними из приоритетных направлений для городских властей остаются вопросы строительства развязок ЗСД у Шкиперского, Шуваловского и Богатырского проспектов. «Мы формируем разветвленную сеть ЗСД, создаем удобство с точки зрения пользования автодорогами», – сообщил Батанов.

Стоит отметить, что развязка у Белоострова поможет быстрее попасть на Приморское шоссе и далее в Курортный район. Это одна из трёх перспективных развязок, строительство которых обсуждалось в последние годы. Развязка на Шуваловском проспекте предположительно появится в 2021 году, точные сроки строительства на Шкиперском протоке пока неизвестны.