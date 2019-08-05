Из-за взрывов в воинской части в Красноярском крае эвакуировали около 1000 человек. Число пострадавших выросло до семи

Три населенных пункта, которые находятся в непосредственной близости от поселка Каменка Красноярского края, эвакуируют. Стало также известно о том, что среди пострадавших лишь двое военных.

«Из населенных пунктов пока эвакуировались около тысячи человек. Люди сами покидают близлежащие поселки», – сообщает 5 августа ТАСС.

Из-за ЧП эвакуация началась в детском лагере «Сокол» в Ачинском районе. Глава города Ачинска Илай Ахметов не смог назвать точное число вывезенных детей.

Выросло также количество пострадавших. Если сначала говорилось лишь о двух людях, получивших осколочные ранения, то теперь известно как минимум о семи пострадавших. «Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных – военнослужащие», – рассказали агентству в Ачинской межрайонной больнице. Ранее говорилось также, что среди пострадавших один ребенок.

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«Интерфакс Сибирь» стало известно, что территория воинской части сейчас оцеплена, а весь личный состав укрыли в бомбоубежище.

Министр обороны Сергей Шойгу отправил в Каменку своего заместителя генерала армии Дмитрия Булгакова. В его задачи будет входить организация «оперативной ликвидации возгорания склада». Губернатор края Александр Усс также вылетел на место ЧП, рассказали «Интерфакс Сибирь» в администрации главы региона.