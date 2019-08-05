В РПЛ создали комиссию по расследованию столкновения ОМОНа с фанатами «Зенита»

Российская премьер-лига займется собственным расследованием инцидента, который произошел во время матча 4-го тура чемпионата «Зенит» – «Краснодар» в минувшую субботу, 3 августа, в Петербурге. Как сообщает 5 августа пресс-служба РПЛ, создана специальная комиссия по выяснению причин беспорядков.

Конфликт между фанатами и ОМОНом на матче «Зенит» — «Краснодар» разгорелся из-за тесноты и нехватки места для курения. Попытка расчистить территорию от заграждений загнала полицейских в окружение, бойцы усмиряли болельщиков дубинками. После игры 17 человек получили административные протоколы. «Зенит» пообещал разобраться в причинах «кратковременной стычки».

Напомним, после драки Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Для предполагаемого обидчика будут просить арест.