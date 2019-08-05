Первый космонавт из ОАЭ полетит на МКС с мадрубой, салуном и балалитом

Для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов подготовили специальный набор питания. Об этом 5 августа сообщили в компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Меню будет состоять из трех традиционных арабских блюд: мадруба (основной ингредиент – курица), салуна (основной ингредиент – жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (основной ингредиент – вермишель с яичным омлетом).

Еду упакуют в алюминиевые банки и тубы. В разработке меню принимали участие Космический центр Мухаммеда Бин Рашида, Институт медико-биологических проблем РАН и «Лаборатория космического питания». В «Главкосмосе» пояснили, что космонавт из ОАЭ летит на МКС на непродолжительный срок, гостевым рационом он сможет угостить и постоянных обитателей станции.

Напомним, об отправке космонавта из ОАЭ на МКС договорились еще в 2018 году. К полету готовятся двое: Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Нияди. К сентябрю должно окончательно решиться, кто из них летит на МКС.