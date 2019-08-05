Умер бывший гендиректор Обуховского завода Анатолий Ващенко, управлявший им в 90-е

Анатолий Ващенко, который занимал должность генерального директора АО «ГОЗ Обуховский завод» с 1988 по 2003 год, скончался 4 августа вследствие болезни, сообщили «Фонтанке» на предприятии.

Фото: Пресс-служба АО «ГОЗ Обуховский завод»

Анатолий Ващенко родился 23 сентября 1937 года в городе Сумы Украинской ССР. Окончил Сумский машиностроительный техникум, а после службы в армии в 1960 году поступил на работу в качестве техника-конструктора ОКБ завода «Большевик» (одно из прежних названий «ГОЗ Обуховский завод»). В 1966 году окончил вечернее отделение Ленинградского механического института. В 1981 году назначен главным инженером. С августа 1985 года главный инженер – первый заместитель генерального директора Производственного объединения «Завод "Большевик"». С 1988 по 2003 год – генеральный директор Обуховского завода.

Действительный член Инженерной академии Российской Федерации и Санкт-Петербургской инженерной академии. Награжден правительственными наградами: орден «Знак Почета» – 1969 г., лауреат Государственной премии СССР – 1977 г., лауреат Ленинской премии СССР – 1984 г., «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» – 1995 г.