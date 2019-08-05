Осуждённый за убийство подруги заплатит её родным 1,5 миллиона. После расправы он сварил сердце женщины в кастрюле

Жителя Красноярска обязали возместить моральный вред семье убитой им женщины, которую в порыве наркотического дурмана он лишил сердца и лёгкого. На каждого из родных пришлось по полмиллиона рублей.

Об удовлетворении гражданского иска 5 августа пишет местное издание «Проспект мира». В счёт матери и двух несовершеннолетних детей погибшей Алексей Ястребов должен выплатить 1,5 миллиона рублей.

В октябре прошлого года Ленинский райсуд Красноярска приговорил Ястребова к 12 годам в колонии строгого режима за убийство. Установлено, что в марте 2018-го он проводил время вместе с подругой, алкоголем и наркотиками, но против очередной дозы воспротивился и ударил иглой женщину.

Под градом ударов она не выжила. Её приятель остановиться не смог и уже после смерти женщины нанёс ей ещё 129 ударов ножом, клинком и ножницами. Он подписал чистосердечное признание, но так и не смог вспомнить, зачем вырезал лёгкое и сварил сердце. Скорую помощь мужчина вызвал, проснувшись рядом с телом, но медиков не подпускал до приезда полиции. Как отмечено в приговоре, в суде он раскаялся.