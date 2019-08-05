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Происшествия
05.08.2019 15:43
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Бывшему полицейскому вынесли приговор за пьяное ДТП в Саратове. Он насмерть сбил подростка и пытался скрыться

В Саратове суд вынес приговор бывшему сотруднику городского управления МВД. За смертельное ДТП «под градусом» его приговорили к 4,5 годам колонии.

Суд установил, что 17 мая 2019 года 40-летний житель Саратова, являвшийся на тот момент сотрудником городского УМВД, сел за руль автомобиля KIA сeed, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 5 августа Следственный комитет Саратовской области. Двигаясь по Песчанно-Уметской улице Саратова, он нарушил ПДД и насмерть сбил 14-летнего подростка, шедшего по обочине дороги.

После этого полицейский попытался скрыться с места ДТП, но столкнулся с другим транспортным средством и остановился. Тогда он попытался убежать, но сделать это ему не позволили очевидцы.

Произошедшее попало на камеру.

На предварительном следствии и в суде уже бывший сотрудник полиции полностью признал свою вину. Суд признал его виновным по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 800 000 рублей.

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