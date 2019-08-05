Происшествия
Число пострадавших при взрыве в воинской части в Красноярском крае выросло до четырех человек. Среди них один ребенок
В результате ЧП в поселке Каменка Красноярского края пострадали 4 человека, тогда как ранее врачи говорили о двух, получивших осколочные ранения.
«Пострадали четыре человека, которые находились на территории части. Они получили ожоги, медицинская помощь оказана амбулаторно», – сообщает 5 августа ТАСС со ссылкой на свои источники в отделении Центра медицины катастроф.
РИА Новости, в свою очередь, стало известно, что среди пострадавших – один ребенок. При этом в краевом минздраве пока не располагают такой информацией.
Справка:
Около 14.00 по московскому времени 5 августа над поселком Каменка увидели «огромной высоты "гриб"». Экстренные службы заявили о взрывы и пожаре. Военные подтвердили, что на территории одного из складов Центрального военного округа загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В районе проходит эвакуация. Жителей просят сохранять спокойствие.