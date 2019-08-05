Число пострадавших при взрыве в воинской части в Красноярском крае выросло до четырех человек. Среди них один ребенок

В результате ЧП в поселке Каменка Красноярского края пострадали 4 человека, тогда как ранее врачи говорили о двух, получивших осколочные ранения.

«Пострадали четыре человека, которые находились на территории части. Они получили ожоги, медицинская помощь оказана амбулаторно», – сообщает 5 августа ТАСС со ссылкой на свои источники в отделении Центра медицины катастроф.

РИА Новости, в свою очередь, стало известно, что среди пострадавших – один ребенок. При этом в краевом минздраве пока не располагают такой информацией.