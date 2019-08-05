По лесным пожарам в России возбудили почти три сотни уголовных дел

Инспекторы государственного пожарного надзора к 31 июля этого года способствовали возбуждению 277 уголовных дел после проверок сообщений, связанных с лесными пожарами. Об этом 5 августа заявил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев на совещании в Госдуме, передает ТАСС.

По словам Кобзева, дела возбудили по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений), а 3,3 тыс. случаев дознаватели после проверки материалов по факту лесных пожаров дела возбуждать отказались.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура заподозрила власти Иркутской области и других регионов в искажении статистики по пожарам.

За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га.