Причиной взрывов в воинской части в Красноярском крае стал пожар на складе пороховых зарядов. Население просят сохранять спокойствие

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Военные подтвердили факт ЧП в поселке Каменка Красноярского края, а власти утверждают, что угрозы местным жителям нет, несмотря на эвакуацию.

«На территории одного из складов Центрального военного округа загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав эвакуирован», – сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Местная администрация на своем сайте сообщает, что «угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет». Население просят сохранять спокойствие.

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При этом в СМИ появилась информация, что взрыв был такой силы, что «пострадали жилые дома». ЧП также привело к тому, что трасса Ачинск – Назарово в Ачинском районе была перекрыта. В радиусе 20 км сейчас идет эвакуация. Об этом ТАСС рассказали в отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района.

RT стало известно, что для тушения возгорания отправлены два пожарных поезда.

Около14.00 по московскому времени 5 августа над поселком Каменка увидели «огромной высоты "гриб"». Экстренные службы подтвердили взрыв и пожар. Два человека попали в больницы.